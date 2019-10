Hell fucking yes: H&M komt met hebberigmakende eerste designer-interieurcollectie

Het is iedere november weer een groot spektakel: de jaarlijkse designercollectie van H&M in samenwerking met een bekende ontwerper of groot modehuis. Terwijl modefans aftellen tot 7 november – de datum waarop de ‘couture’ van Giambattista Valli in de verkoop gaat – komt de Zweedse keten nu ook met fantastisch nieuws voor interieurliefhebbers.

Feest in huis

Op 14 november ligt de állereerste designer-interieurcollectie in de schappen. H&M sloeg de handen ineen met de New Yorkse ontwerper Jonathan Adler, die een reeks prachtige en kleurrijke items heeft ontworpen. Voor de komende feestdagen én daarna.

Kleur, prints en goud

Enkele motto’s van het moderne glamourlabel: ‘Kleuren kunnen niet clashen’, ‘Minimalisme is een domper’ en ‘Als je erven er niet om zullen vechten, gaan wij het niet maken’. Dat maakt al een klein beetje duidelijk wat je van deze bijzondere collectie kunt verwachten. Kleur, prints en goud. Klinkt wat heftig, maar ‘stijlvol’ is zonder twijfel key in deze lijn.

Topstukken

Belangrijke items uit de collectie zijn lak-boxen en dienbladen met juweeltinten en geometrische patronen, prachtige geborduurde kussens, en keramieken vazen en kandelaars met zwarte en gouden lijnillustraties van gezichten en mensfiguren. Een zwart-wit wollen plaid en kussens met de woorden ‘Naughty’ and ‘Nice’ zijn de perfecte kerstaccessoires (wie denkt ook meteen aan de klassieker Santa Claus Is Coming To Town?). Toch kun je ze, door de subtiele kerst-hint, ook gewoon het hele jaar door op je bank of bed kunt laten schitteren.

Even slikken

Prijzen van items uit de ‘normale’ collectie van Jonathan Adler (zie onderstaande foto) zijn niet misselijk. Voor een keramieken pot – waar ook een H&M-versie van is – moet bijvoorbeeld dik vierhonderd euro worden betaald, een kandelaar kost zomaar honderd euro en voor een set onderzetter-schoteltjes van vier betaal je ruim tachtig euro. Geen kattenpis, dus de goedkopere H&M-collectie is een cadeau voor fans met een minder goed gevulde portemonnee. Exacte prijzen en productbeelden houdt H&M nog even geheim, maar wel is de collectie al te bewonderen in een video. Daarin spotten wij al precies wat we willen.

De collectie vanaf 14 november wereldwijd in geselecteerde winkels verkrijgbaar. In Nederland shop je de lijn alleen online.

Bron en beeld: H&M