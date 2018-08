Hello copy kittens! Dit account bewijst dat haast niemand meer origineel is op Instagram

‘Wander, roam, replicate,’ dat is de rake bio-omschrijving van de Instagram-pagina Insta Repeat. Het account verzamelt foto’s van reislustige influencers, giet die in een collage en toont aan dat nog maar heel weinig mensen origineel weten te zijn op Instagram.

Het is best knap: iedere dag wordt er een nieuwe collage gedeeld op het account van Insta Repeat. Deze collages bestaan uit twaalf foto’s van verschillende influencers die praktisch identiek zijn. Van meisjes op de punt van een kano tot aan meisjes die er gretig op los wanderen op een verlaten weg, ze passeren allemaal de revue op het – toch wel originele – account.

Hand hold 🤝with girl A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on Aug 22, 2018 at 9:59pm PDT

De maakster van de collage wil hiermee aantonen dat volgers te maken hebben met ‘nigh-identical publications’: vrijwel identieke beelden die continu in je timeline voorbij komen. Eigenlijk is Instagram dus één grote déjà vu.

De 27-jarige bedenker van Insta Repeat wil anoniem blijven, al deelt ze wel graag haar doel: het aantonen van de kritieke originaliteit in mediacreatie. Zelf woont ze in Alaska, een plek die vol zit met populaire locaties voor de wanderlustige influencer. ‘Ik weet niet hoe vaak de rode huisjes in Hatchers Pass nog gepost kunnen worden voordat het mensen gaat vervelen. Toen me opviel hoe gevoelig influencers zijn voor imitatie, kwam ik op dit account.’

Red house 🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪🎪PT.VI #redhousesofinstagram A post shared by Insta Repeat (@insta_repeat) on Jul 17, 2018 at 10:54pm PDT

‘Het account drijft op mensen die hun werk neerzetten als originele kunst. Dat vind ik nog het meest ironisch, dat zoveel accounts hetzelfde posten en toch zichzelf neerzetten als avontuurlijk en authentiek.’

