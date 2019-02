HEMA doet plastic rietjes en wattenstaafjes in de ban

HEMA gaat de strijd aan tegen plastic afval. De keten vervangt al zijn plastic wegwerpproducten voor eenmalig gebruik, mits daar een duurzamer alternatief voor is.

Dat betekent dat je vanaf dit najaar in de HEMA-winkels alleen nog papieren en metalen rietjes vindt. Ook plastic wattenstaafjes worden definitief verleden tijd. Deze worden vervangen voor kartonnen varianten (die nu al in sommige winkels beschikbaar zijn).

Maar daar blijft het niet bij. Eva Ronhaar van HEMA: ‘Onze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen de plastic wegwerpproducten. We pakken het thema plastic in z’n totaal op; in wegwerpproducten, verpakkingen en de producten die we verkopen. Dat betekent dat we stoppen met het onnodig gebruik van plastic, zoveel mogelijk gerecycled plastic gebruiken en de consument stimuleren tot hergebruik.’

Ook motiveert HEMA haar klanten sinds dit jaar om een eigen beker mee te nemen als ze een coffee to go halen; dan krijgen ze namelijk 25 cent korting.

Wij zeggen: lekker bezig!

Bron: ANP