Ho Ho Hema: deze kerstballen zijn perfect voor alle foodies

Ho Ho Hema! De winkel speelt voor kerstman dit jaar en trakteert ons op de leukste én lekkerste kerstballen. Want wat dacht je van een tompouce voor in je boom?

Na de sushi-kerstballen kon Hema niet achterblijven. Oer-Hollands? Een lekkere rookworst en tompouce natuurlijk!

Eten

De feestdagen draaien natuurlijk naast gezelligheid vooral ook om héél veel eten. Wil je jouw liefde voor voedsel ook alvast terug laten komen in je boom? Dan heeft Hema voor ieder wel wat wils. Want mocht je niet zo’n fan zijn van de typische lekkernij van de winkel, dan zijn er ook nog wat andere lekkere, euh, mooie versieringen.

Friet

Want ook aan de echte snack-lovers heeft de keten gedacht. Friet met hamburger anyone? Voor al slechts 2 euro per stuk heb je zo’n leuke decoratie. Hoewel niks natuurlijk tegen de geur van een echte boom op kan, kiezen we toch steeds minder vaak voor deze optie. Sterker nog, nog maar 19 procent van alle bomen in huis zijn echt. Onze tip? Ga na de feestdagen eens langs bij een tuincentrum in de buurt. Vaak gaat dan heel veel in de afprijzing en ja: ook de kunstbomen. Zo heb je er misschien dit jaar nog geen plezier van, maar geniet je volgende kerst dubbel en dwars. Kun je ook weer extra Hema-kerstballen inslaan.





Bron: Libelle | Beeld: Hema