NOM: HEMA komt met een paasei met ruby chocolade

Zeg je Pasen, dan zeg je overheerlijke chocolade. HEMA is het daar helemaal mee eens en komt daarom met aantal verrukkelijke nieuwe producten. Want wat dacht je van een paasei met roze chocolade?

Voor wie echt wil uitpakken, heeft de winkel vanaf nu heerlijke, extra luxe paaseieren nieuw in het assortiment. Voor pink lovers is het roze ruby egg (€8,50) een must. Dit paasei is gemaakt van de bijzondere ruby chocolade die van nature, dus zonder kleurstoffen, roze is en een unieke fruitige smaak heeft. Het ei is gedecoreerd met crisps en bolletjes witte chocolade. Je kan er extra lang van genieten – of delen, maar daar doen we niet aan -, want de lekkernij maar liefst 16 cm hoog.

Choco dripp egg

Maar HEMA gaat groter dan groots. Het choco dripp egg (€10,-) is maar liefst 25 cm hoog (!) en gemaakt van melkchocolade en gevuld met een romige vanillevulling, afgetopt met discodip. Ook is er een chocolade ei met fudge (€5). Dit melkchocolade ei van 14,5 cm is versierd met witte chocolade en fudge van karamel. Het water loopt ons al in de mond. Het hele paasassortiment vindt je hier.

Beeld: HEMA