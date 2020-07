Here we go again: dit is het mooiste eiland van Europa

Nu we door het coronavirus niet echt goed reisplannen kunnen maken, is het tijd om eens lekker weg te dromen. En hoe doe je dat nu beter dan door naar plaatjes te kijken van het mooiste eiland van Europa? Ja, maak je maar op voor heel wat Mamma Mia-vibes, want Griekenland it is!

Lees ook:

Boeken maar: dit zijn de best beoordeelde steden om te winkelen

Om precies te zijn het eiland Páros. Travel + Leisure kwam tot deze conclusie na een enquête onder duizenden reizigers. Hierin worden de bezienswaardigheden, de stranden, het eten, maar ook het aantal activiteiten en de vriendelijkheid beoordeeld. En daarmee pakt het eiland zijn titel weer terug, want ook in 2018 werd Páros al verkozen tot mooiste eiland van Europa.

Mooiste eiland Europa

En als je wat plaatjes opzoekt van Parós, dan snap je wel waarom. Denk aan witte zandstranden, de mooiste traditionele dorpjes, heel wat architectuur en de prachtigste landschappen en je wilt meteen tickets boeken. Tel daar nog de lekkerste verse maaltijden bij op en je weet waar wij zijn zodra deze pandemie voorbij is.

Bezienswaardigheden

Niet te missen is vooral de Panagia Ekatontapiliani-kerk. Al gebouwd in de vierde eeuw staat deze trekpleister bekend als ‘de kerk met de honderd deuren’. Ook mag je het Venetiaanse fort van Naousa niet overslaan tijdens een bezoek aan het eiland. De Venetianen bouwden dit al in de vijftiende eeuw en het fort neemt wel 196,3 vierkante kilometer in beslag. Onmogelijk om over het hoofd te zien dus! Een van de mooiste haventjes van heel Griekenland vind je in Naousa en je kunt daar ook nog eens onwijs lekker eten. Wanneer gaan we?



Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Nieuwsblad | Beeld: iStock