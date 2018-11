Here we go again: Maxim haalt opnieuw uit naar Olcay Gulsen

Seksist

Olcay en Maxim voerden een stevige discussie in het showbizzprogramma. Olcay sprak de presentator aan op zijn uitspraken over Dionne Stax en haar borsten die zouden afleiden om naar het NOS Journaal te kijken. Maar ze voelde zich persoonlijk ook aangevallen door Maxim. Hij zag haar een keer zonder make-up en zou haar ‘lelijk’ hebben genoemd. Dat is volgens Maxim niet helemaal waar: ‘Jij noemt mij een seksist. Ik heb het woord lelijk nooit gebruikt, dan vind ik je echt een leugenaar als je dat zegt. Ik heb wel gezegd: Ik herken je niet zonder make-up. En het is ook heel anders, want je zit er zo drie kwartier in voordat je voor de camera’s verschijnt.’

Sneer

Na de discussie leken de twee het goedgemaakt te hebben. Maar niets bleek minder waar. Maxim deelt nog een sneer uit op Twitter. ‘Een vrouw als @SuperOJ die mij wederom een seksist en ook nog eens laf durft te noemen, kan ik niet meer serieus nemen. Mensen met een beperking zoals zij, neem ik niks kwalijk. Dus hiermee is de fittie voorbij. En daarmee zult u het moeten doen. Fijne avond,’ schrijft hij. Olcay heeft nog niet gereageerd op de opmerking.

Een vrouw als @SuperOJ die mij wederom een seksist en ook nog eens laf durft te noemen, kan ik niet meer serieus nemen. Mensen met een beperking zoals zij, neem ik niks kwalijk. Dus hiermee is de fittie voorbij. En daarmee zult u het moeten doen. Fijne avond. — Maxim Hartman (@maximhartman) November 19, 2018

Hier kun je de discussie tussen Maxim en Olcay in RTL Boulevard terugzien.

Beeld: ANP