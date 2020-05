Plot twist der plot twists: is er sprake van een hereniging van Brangelina?

Brad Pitt (56) en Angelina Jolie (44), ook wel Brangelina, waren hét droomkoppel van Hollywood. Tot 2016. Het stel gooide de handdoek in de ring en maakten tot groot verdriet van alle fans hun scheiding bekend. De jaren die daarna volgden stonden vooral in het teken van een vechtscheiding vol met onenigheden. Nu lijkt de storm eindelijk weer te gaan liggen en komt een hereniging van de twee zelfs bijzonder dichtbij.

Brad en Angelina zijn dus klaar met het moddergooien. De afgelopen drie jaar stonden de tabloids vol met details over de echtscheiding. Zo zou Angelina hebben gezegd dat haar ex-man verslaafd was aan alcohol en de kinderen zelfs zou slaan. Brad kon daar weinig tegenin brengen en gaf uiteindelijk toe dat hij een alcoholprobleem had.

Goede buren

Nu, dik drie jaar later, lijkt de storm te gaan liggen. De twee zetten alles op alles om zo goed mogelijk voor hun zes, deels geadopteerde, kinderen te zorgen gedurende de coronacrisis. De twee zijn letterlijk dichterbij elkaar gekomen, want Brad en Angelina wonen sinds kort praktisch naast elkaar. Zo kunnen Maddox (18), Pax (16), Zahara (15), Shiloh (13) en de tweeling Vivienne en Knox (11) makkelijker switchen tussen de huizen van hun ouders.

Een hereniging van Brangelina?

Volgens vrienden van de twee Hollywood-sterren is dit een voorteken van een eventuele hereniging. Al lijkt een liefdeshereniging voorlopig nog ver gezocht. ‘Ze zien inmiddels ook in dat het, zeker in deze droevige tijd van corona, vooral om de kinderen moet draaien. Ze staan ervoor open om weer meer met elkaar in gesprek te gaan en compromissen te sluiten’, zo vertellen vrienden aan US Weekly.

Bron: US Weekly