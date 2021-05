Herinner jij je het legendarische duo Sophia Grace en Rosie nog? De twee nichtjes die als dag en nacht van elkaar verschilden en elkaar daardoor briljant aanvulden, gek waren van tutu’s en na hun interview bij Ellen Degeneres wereldberoemd werden?

Het is acht jaar geleden dat de eerste hysterische video van hen viral ging. Ze zijn al lang geen giechelende meisjes meer maar uitgegroeid tot heuse tieners. En ja: ze zijn nog steeds bff’s. Wat spoken ze nu eigenlijk uit? En hóe zien ze er nu uit?

Memorabel duo

Een markant, hilarische en ontwapenend duo, dat waren de destijds 8-jarige Sophia Grace en 5-jarige Rosie zonder twijfel. Sophia Grace stond bekend als de zangeres en entertainer pur sang, en haar nichtje, Rosie, als de felle en loyale sidekick die iedereen verdient.

Mocht je even een opfrissertje nodig hebben – het is immers negen jaar geleden dat de twee in hun roze tutu’s aan kwamen zetten bij de talkshow van Ellen, hieronder hun eerste legendarische interview.

Kindsterren

Ze keerden geregeld terug bij Ellen, waren een hit op sociale media en lieten zelfs hun eigen kinderfilm maken in 2014, Sophia Grace en Rosie’s Royal Adventure. Inmiddels zijn we acht jaar verder en zijn beide meisjes nog altijd actief én succesvol op Instagram.

Sophia Grace

Sophia Grace is inmiddels een 18-jarige tiener met 1,4 miljoen volgers op Instagram. Ze zingt, acteert en heeft zelfs een eigen kledinglijn: LoLoLondon genaamd.

Rosie

En Rosie? Ze is nog altijd knap, en gaat inmiddels als een 14-jarig beugelbekkie door het leven. Ze heeft meer dan 675 duizend volgers op Instagram en bracht ook een aantal muzieknummers uit. En hoewel de twee niet meer samenwerken, worden ze nog vaak samen op de kiek gezet. Alles voor de ‘gram, niet?

