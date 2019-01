3, 2, 1, go: vanaf vandaag zijn er kaarten beschikbaar voor Vrienden van Amstel Live 2020

Het is het gezelligste feestje van het jaar: niet gek dat de 21ste editie van Vrienden van Amstel Live weer binnen no time uitverkocht was. Heb jij achter het net gevist? Leer van je fouten en bestel nu alvast je kaarten voor de concertreeks in 2020.

Vandaag gaat de 21ste editie van Vrienden van Amstel Live van start. Daarmee begint traditiegetrouw ook de kaartverkoop voor het jaar erop. Zojuist – om 10.00 uur – is de ticketverkoop gestart. Om iedereen een eerlijke kans te geven vindt er geen voorverkoop plaats en gaan direct alle beschikbare shows in de verkoop.

De shows van Vrienden van Amstel Live vinden in 2020 plaats op 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 en 25 januari. De kaarten scoor je via www.vriendenvanamstellive.nl.

Een kijkje backstage

Wie er dit jaar niet fysiek bij is, kan alsnog een glimp opvangen van de 21ste concertreeks. Hou bijvoorbeeld de social kanalen van Vrienden van Amstel Live in de gaten, want daar word je dagelijks getrakteerd op unieke backstage beelden. Daarnaast zullen 538-dj’s Coen en Sander op 17, 21, 23 en 24 januari live uitzenden vanuit de backstage bar in Ahoy Rotterdam, en kun je dus genieten van live optredens.

