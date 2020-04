Herstelde Tom Hanks doneert bloed voor ontwikkeling coronavaccin

Acteur Tom Hanks en zijn vrouw Rita Wilson zijn hersteld van het coronavirus en bieden hun bloed aan om te helpen bij de ontwikkeling van een coronavaccin, meldt Variety.

Geïnfecteerd

Begin maart was Hanks samen met zijn vrouw in Australië voor filmopnames toen ze beide geïnfecteerd raakte met het virus. Ze moesten direct in quarantaine en hadden beide last van verschillende symptomen. Hanks vertelde tegenover de Amerikaanse radio dat Rita hele zware koorts had gekregen en dat ze haar reuk en smaak had verloren. Hijzelf had last van lichaamspijntjes en raakte snel buiten adem. “Ik probeerde toch fit te blijven met wat stretch- en rekwerk. Maar na twaalf minuten was ik al helemaal kapot”, althans Hanks.

Antilichamen

Inmiddels zijn de twee weer helemaal hersteld en zijn ze terug in Los Angeles. In een podcast vertlet de acteur: “Er waren veel vragen over wat we nu gaan doen. Is er iets wat we kunnen doen? En we kwamen erachter dat we de antilichamen van het virus dragen.” Het stel werd niet benaderd, maar heeft zelf hulp aangeboden. “We hebben gezegd: ‘Willen jullie ons bloed? Kunnen we ons plasma doneren?'” Als er daadwerkelijk een vaccin voortkomt uit de bloeddonatie heeft Hanks er al een naam voor bedacht. “Ik noem het graag het ‘Hank-ccin'”, zegt de Oscarwinnaar.

Bron: Telegraaf | Beeld: BrunoPress