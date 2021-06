Het derde seizoen van Lupin is onderweg: dit is wat we weten

Het tweede seizoen van de populaire serie Lupin staat nog maar net op Netflix, maar de makers hebben nu al bekend gemaakt dat het derde seizoen rondom het verhaal over meesterdief Assane Diop, in de maak is.

Nieuw verhaal

Na de eerste twee seizoenen, lijkt het erop dat de huidige zaak voor Diop helemaal is afgerond. Het derde seizoen zal dus een nieuw verhaal gaan vertellen. De storyline, die gebaseerd is op de populaire boekenreeks, heeft vele mogelijkheden. Diop is namelijk de meest gezochte man in Parijs, wat zomaar een hoofdlijn zou kunnen worden. Het kan ook nog zijn dat we iemand uit zijn verleden tegenkomen, wellicht is deze persoon op zoek naar wraak.

Herlock Holmes

Genoeg opties dus, maar de volgende theorie zou nog weleens werkelijkheid kunnen worden. Want als je Lupin zegt, zeg je Sherlock Holmes – vooral in de boeken werden de twee vaak in één adem genoemd. Dit werd overigens vrij snel veranderd omdat de erfgenamen van de schrijver hier niet blij mee waren, waarna hij in de boeken doorging als Herlock Sholmes. Nu gaan er sterke geruchten rond dat het derde deel van Lupin een soortgelijke verhaallijn zal krijgen. Wie dit kat-en-muis spel zal gaan vertalen samen met Omar Sy – die de rol van Assane Diop vertaalt – is nog niet duidelijk.

Releasedatum

Op een voorlopige releasedatum moeten we nog even wachten, maar de verwachting is dat de eerstvolgende afleveringen begin 2022 te zien zullen zijn. Wij zijn in ieder geval ontzettend benieuwd wat Assane Diop voor ons in petto heeft!

Bron: Netflix Nederland | Beeld: Still