Het gaat maar door: ‘gevlochten’ wenkbrauwen gaan nu het internet over

De afgelopen maanden kwam er elke week wel een nieuwe wenkbrauwtrend voorbij. Squiggly brows, prikkeldraadwenkbrauwen, feather brows… Noem maar op. De trend die we nu volop in onze Instagramfeed zien, is de gevlochten wenkbrauwtrend.

Bij deze hype lijkt het alsof de wenkbrauwen ingevlochten zijn. ‘Lijkt’ ja, want zoals wel meer op het internet, is deze trend hartstikke nep.

Priegelwerk

Hoe de trend dan wel tot stand is gekomen? Gewoon, met Photoshop. Tja, het zal inderdaad een behoorlijke klus zijn om de korte haartjes van je wenkbrauwen in te vlechten – als dat überhaupt al mogelijk is – maar om ‘m dan te faken…

Bron NSMBL | Beeld Instagram