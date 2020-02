Het geheim voor een goed huwelijk volgens Justin Bieber? Netflix & chill

Het is een jaar en vijf maanden geleden dat Justin Bieber en Hailey Baldwin in het huwelijksbootje traden. Tijd om de balans op te maken, zo denkt de Biebs. Tijdens een intiem concert in Londen sprak de 25-jarige zanger over zijn huwelijk.

Want wat blijkt? Ook voor Justin Bieber is een huwelijk een kwestie van hard werken. Tijdens het concert vertelt hij het heerlijk te vinden om getrouwd te zijn, maar… ‘Vergis je er niet in hoe hard je aan een huwelijk moet werken, het is namelijk echt niet altijd makkelijk.’

‘Als dat zo zou zijn, dan zou iedereen binnen een zucht en een scheet met elkaar trouwen. Je moet de persoon waarmee je getrouwd bent elke dag opnieuw liefhebben, aardig voor elkaar zijn en er samen voor gaan. Als dat lukt dan is er geen beter gevoel mogelijk.’ Aldus de 25-jarige Biebs die nog geen twee jaar getrouwd is.

Tijdens het concert blikt de zanger ook terug op de vervelende periode die hij onlangs meemaakte. Hij kampte met een depressie, een drugsprobleem en een ziekte. ‘Het was een pittige tijd, waarin ik veel meemaakte. Ik denk dat mijn nieuwe album die periode goed weergeeft. En nu mis ik vooral mijn vrouw heel erg, die hier vanavond niet bij aanwezig kon zijn.’

Wat dan volgens de almachtige Bieber het geheim van een goed huwelijk is? Netflix & chill. Hij doet niets liever dan samen met Hails films en series kijken. Laten we over 20 jaar opnieuw eens vragen…

