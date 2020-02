Het geluid op je iPhone nog harder zetten? Met dit trucje kan het

Zou je soms willen dat de speakers op je telefoon nét iets meer volume zouden produceren? Gewoon, voor een feestje of in een rumoerige ruimte. Dan heb je geluk, want door dit trucje kun je het geluid op je iPhone een stuk harder zetten.

Let wel: dit trucje geldt alleen voor de iPhone. Maar als je dacht dat het hoogste niveau ook de max was dan heb je het mis. Iemand op Twitter ontdekte namelijk dat het geluid nog nét iets harder kan.

Geluid iPhone harder

Hoe doe je dat? Nou, ga naar ‘Instellingen’ en klik vervolgens ‘Muziek’ aan en daarna selecteer je ‘Equalizer’. Wanneer je vervolgens voor de optie ‘Laat op de avond’ gaat, zul je zien dat je net iets meer herrie, euh, geluid kunt produceren met jouw telefoon. Kind kan de was doen.

Gehoorschade

Maar er is wel een kleine kanttekening. Het volume van je iPhone staat natuurlijk niet voor niks op een standaard maximum. Door te hoge volumes kun je last krijgen van gehoorbeschadiging en daarnaast kan het ook nog eens een gevaarlijke situatie opleveren. Denk aan het verkeer. Als jij je favoriete guily pleasures lekker hard door de speakers laat klinken, kun je zomaar niet alle geluiden meer meekrijgen om je heen. Gewoon weer even terugzetten na gebruik dus.

Batterij

Mocht je nog merken dat je batterij de laatste tijd snel leegloopt, dan is er nog een handig trucje om je mobieltje langer mee te laten gaan. Nee, dat afsluiten van alle applicaties heeft geen enkele nut. Sterker nog, dat omhoog swipen vraagt juist veel van je batterij. Wat wel helpt is om je wifi en bluetooth uit te zetten en je geluid aan óf uit te doen. De trilstand is hierbij de slechtste keuze, omdat deze stand veel energie vraagt. Weten we dat ook weer!



