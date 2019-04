Het heeft even geduurd: Kendall Jennifer reageert op Fyre festival

Het Fyre festival moest het geweldige festival worden voor de allerrijksten, maar in werkelijkheid was het een groot fiasco. Kendall Jenner was een van de promoters en hield al die tijd haar lippen stevig op elkaar. Tot nu.

Alles op een rijtje

In 2017 organiseerden ondernemer Billy McFarland en rapper Ja Rule het Fyre festival. Voor dat geld kon je genieten van eten van sterrenkoks, optredens van grote artiesten en overnachten in een luxe villa. Dat pakte alleen iets anders uit: dat culinaire hoogstandje bestond uit een broodje kaas en de villa’s waren ingewisseld voor ‘tentjes’ op het strand. Billy moet momenteel een gevangenisstraf uitzitten van zes jaar.

Risico

Kendall kondigde de zogenaamde headliners aan voor het festival op haar Instagram-pagina. Hier zou ze volgens Vice maar liefst $250.000 voor hebben gekregen. In een interview met The New York Times vertelt ze nu haar kant van het verhaal: ‘Je wordt door mensen benaderd, soms gaat het om reclame, soms om hulp. Je weet nooit hoe iets uitpakt, het is inderdaad een risico. Ik doe zeker zoveel onderzoek als ik kan, maar soms gaat dat niet, omdat het een nieuw merk is. Je moet er dan maar vertrouwen in hebben en hopen dat het uitpakt zoals mensen zeggen dat het doet.’

