Het heeft even geduurd maar nu is er bewijs: Katy Perry en Taylor Swift leggen jarenlange ruzie bij

Zes jaar heeft de vete tussen de twee popiconen geduurd, maar nu hebben Taylor Swift en Katy Perry de strijdbijl ein-de-lijk begraven. En natuurlijk: dat mag iedereen weten.

Hoe zat het ook alweer?

We moeten even way back in time gaan, want de feud tussen Swift en Perry stamt uit het jaar 2013. Niemand weet meer waar het precies over ging, maar wie diep in haar geheugen graaft, zal zich het grote jij-hebt-mijn-dansers-gepikt-verwijt wellicht herinneren. Taylor Swift beweerde destijds dat Katy Perry een paar dansers van haar zou hebben weggekaapt voor haar eigen tournee. En je begrijpt, dat zijn geen grappen in Lalaland.

Happy olive tree

Wat volgde waren fikse sneren over en weer, uiteraard uitgebreid uitgelicht in de media. Vorig jaar leek de lucht al een beetje geklaard, toen Katy haar voormalig aartsrivaal een olijfboompje had gestuurd. Waarom een olijfboompje? Goede vraag, in de Griekse oudheid staan die boompjes voor vrede en vriendschap. Een verzoeningspoging van la Perry, wie wil dat nou niet?

Peace at last

Toch geeft Taylor nu pas een openbaar teken van wederzijdse verzoening. Katy zette een foto op haar Instagram-account met een schaal met koekjes en de tekst ‘Peace at Last’, oftewel eindelijk vrede. Ze voegde daar de woorden ‘Let’s be friends’ aan toe, tagde haar rivale en reageerde bovendien met ‘dit voelt goed.’ Taylor beantwoordde de handreiking met een reeks hartjes.



Er wordt door fans inmiddels al druk gespeculeerd over een eventueel duet van de twee, iets waarover Katy zich al eerder uitliet in de pers.

Bron: ANP, The Blast, beeld: Getty Images