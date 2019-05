Het heeft even geduurd, maar Rodanya geeft toe: ‘Ik heb seks gehad met Danicio’

Temptation Island is al zo goed als voorbij, maar nu pas komen er eindelijk wat sappige onthullingen naar buiten. Rodanya deed samen met Morgan mee aan de ultieme liefdestest, maar had het ook erg gezellig met Danicio. Tijdens de dreamdate konden we zien dat ze de fout in ging, maar ze ontkende alles. Tot nu.

Een tijdje geleden plaatste Rodanya een boze reactie op haar Instagram, waarin ze schreef: ‘Tyf op met jullie achterlijke Temptations-reacties. Ik ontken geen ene moer en er komt een verhaal, maar wanneer ik het wil en niet wanneer jullie willen.’ Dat moment lijkt nu te zijn gekomen. In Goedele on Top liet Rodanya weten dat er toch wél meer is gebeurd tussen haar en verleider Danicio.

Tongzoenen

‘Ik heb meerdere malen gezegd dat ik zou doen wat goed voelde en dat heb ik daar ook gedaan’, zegt ze over die avond. Echt kussen of zoenen kan ik het niet noemen’, vervolgt ze. ‘Ze maken het mooier dan het is, maar dat doen ze met alles. Maar er is wel een kusje gegeven. Ja, zeker.’ Met zoenen vindt Rodanya dat het zou gaan om tongzoenen, wat die avond volgens haar niet gebeurd is.

Kans gemist?

Ze gaat verder: ‘Maar we hebben die avond geen seks gehad. Ik wilde niet verder. Ik had op een gegeven moment zoiets van: Rodanya dit kan gewoon niet, maar je voelde wel dat er spanning was.’ Danicio ging volgens haar die avond weer terug naar zijn slaapplek op de grond. ‘Hij durfde die stap telkens niet te nemen,’ waarna ze zegt dat als hij iets meer had doorgezet het waarschijnlijk wel zou lukken om haar in bed te krijgen. Waar Goedele op reageert: ‘Danicio toch, je hebt je kans gemist.’ Rodanya: ‘Naja kans gemist niet hoor. Uiteindelijk heeft hij wel zijn zin gekregen. Nadien hebben wij wel afgesproken en toen hebben we ook het bed gedeeld.’ Over verdere details laat ze weinig los…

Afgelopen weekend doken er al verschillende filmpjes op waarop Rodanya samen Danicio te zien is. Een van de filmpjes – nu inmiddels offline – laat zien hoe Rodanya en Danicio samen inchecken in een hotel. Ook op onderstaand filmpje hebben de twee het gezellig met elkaar.

Bron: Cosmopolitan | Beeld: still