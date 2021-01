Als je de serie ‘Sex Education’ hebt gezien, dan kun je bijna niet anders dan stikjaloers zijn op het huis waar hoofdrolspeler Otis Milburn met zijn moeder Jean (Gillian Anderson) woont. De genieën achter het populaire verfmerk Farrow & Ball gingen met het iconische huis aan de haal en lieten zien dat het nóg mooier kan.

De voor- en na-foto’s bewijzen wat een wereld van verschil een lik verf kan maken.

Sprookjesachtig uitzicht

Het houten chalet uit Sex Education is een droom op zich. Het rood-witte huis werd in 1912 geïmporteerd uit Noorwegen. Het terras dat het hele huis omringt en het sprookjesachtige uitzicht over de dennenbossen maken van het huis een plaatje. In het echte leven is het huis in bezit van de familie Chilvers. En goed nieuws: zij besloten het huis om te toveren tot een oase die ze verhuren in de zomer.

Voor & na

Huiseigenaar Cathy Chilver was groot fan van de manier waarop de Netflix-makers haar huis hadden gestyled. Die vibe wilde ze vasthouden. Ze wilde graag meer kleur toevoegen, maar wist niet waar te begonnen. Daarom nam ze de mensen achter Farrow & Ball in de arm. En dan weet je eigenlijk al dat het helemaal goedkomt.

Waarschuwing: als je de foto’s bekijkt, is de kans groot dat je zelf ook niet kunt wachten je huis te schilderen. Wat een verschil!

Zo was het eerst:

En zo is het nu:

Mogen wij hier wonen, please?

Bron en beeld: Farrow & Ball, Netflix.