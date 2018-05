Amper bijgekomen van het Laurel en Yanny-mysterie is er nu alweer een ander raadsel dat om je mening vraagt. Want draagt deze man nu wel of niet een paar hoge hakken…?

Wat je ziet is een man en een vrouw in een omhelzing. Hij staat, zij zit achter de computer. Of staat zíj en zit hij achter de computer? En wie draagt er de schoenen met hoge hakken? Het is weer een hersenkraker van jewelste.

At first i thought he was wearing the heels pic.twitter.com/GSqurm3AcE — cj Fentroy (@Boom_likean808) 24 mei 2018

that’s her shoulder lol — ˡᵒᵒᵏⁱⁿᵍ ᶠᵒʳ ᵃ ᵇᵗˢ ᵍⁱʳˡᶠʳⁱᵉⁿᵈ (@prodyoongi) 27 mei 2018

I need to see the replies to find it out dammit — Elenora (@Elenoraldst) 27 mei 2018

Laurel and Yanny out here gettin along — Brandon (@TheBrandonLeigh) 25 mei 2018

