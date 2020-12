Het is zover: de eerste ‘Temptation Island’-relatie is voorbij

De hardcore fans hebben de zevende aflevering die vandaag op Videoland verscheen misschien allang gezien. Zij weten nu ook dat de relatie tussen Sonny en Jaydi – surprise, surprise – voorbij is.

Jaydi werd namelijk head over heels verliefd op Ricky. Ze wilde alleen pas aan dat gevoel overgeven zodra ze het hoofdstuk Sonny definitief had afgesloten. Daar liet Jaydi geen gras over groeien: ze vroeg presentatrice Monica Geuze of ze een videoboodschap mocht inspreken. Die mocht Kaj Gorgels vervolgens afleveren bij haar Sonny.

Drie jaar ‘opgeofferd’

Jaydi is duidelijk in de video: ze is dankbaar voor de afgelopen drie jaar, maar ziet nu toch echt een toekomst voor zich met Ricky. Zodra ze haar plicht had vervuld, liet ze Ricky dan ook geen dag langer wachten. Nog diezelfde avond kropen zij en de professioneel wakeboarder bij elkaar in bed. Ondertussen voelt Sonny zich flink gekwetst. Hij vindt het vooral oneerlijk dat hij drie jaar van zijn leven aan haar heeft ‘opgeofferd’ en vervolgens zo rücksichtlos aan de kant wordt gezet.

Bron en beeld: Videoland