Het ontbreken van Martien en de gewaagde opmerking van Viktor: 6 dingen die Twitter opvielen aan Ranking the Stars

Het gaat sinds de verhuizing naar RTL5 lekker met Ranking the Stars. De kijkcijfers zijn hoog en veel fragmenten gaan viral op social media. Ook gisteravond zat menig Nederlander weer aan de buis gekluisterd om de lachspieren te trainen met het tv-programma van Paul de Leeuw.

Zes dingen die Twitter opvielen:

1. Martien Meiland was er niet (!!!!).

HALLO @RTL5. BRENG MARTIEN TERUG IN RANKING THE STARS. DANK. — Lieke Sluiter (@LiekeSluiter) October 3, 2019

2. Ryanne van Dorst was er wél, en iedereen houdt van haar.

Ik kijk #rankingthestars alleen al voor @ellebandita Wat een humor, wat een held. Met haar zou ik graag eens een biertje drinken, en ik haat bier. — Loulou (@Adsljunky) October 2, 2019

Wat is die @ellebandita Toch een gaaf wijf heerlijk I love her #rankingthestars — DuRoodWitte (@DuRoodWitte) October 3, 2019

3. Viktor Verhulst deed een gewaagde uitspraak over kinderen. De zoon van Gert had zichzelf in de categorie ‘Wie is de grootste kindervriend’ op nummer één gezet. De reden? ‘Ik haat ze, maar ze leveren wel goed op’, aldus Viktor.

Viktor over kinderen; “ik haat ze maar ze leveren wel veel op.” RAAP MIJ OP😂😂😂😂 #rankingthestars pic.twitter.com/Q2SLZDduFH — 🎃Iris🍂🕸🍁 (@shuthefrontdior) October 2, 2019

4. Naast Martien werd ook Anny Schilder gemist.

Kunnen we een petitie starten?

‘Geef ons Martien en Anny terug’ #rankingthestars — Linds (@zegmaarLinds) October 2, 2019

WAAR IS MARTIEN? EN ANNY?RANKING THE STARS IS KAPOT #rankingthestars pic.twitter.com/9PnZI5nn3v — Paulien K. (@Paulienk_) October 2, 2019

5. De quasi-geïrriteerde blik van Patricia Paay als ze weer eens een beledigende opmerking naar haar hoofd geslingerd krijgt.

Ik heb deze reactie ook heel vaak #rankingthestars pic.twitter.com/TtpMTzj6lX — Paul (@palpeet) October 2, 2019

6. De grandiositeit van het programma in z’n totaal.

Ik wil dit elke dag op tv. Ik ben bereid daar Lingo voor op te geven. #rankingthestars — Victor Hopman (@vic23) October 2, 2019

Kan ranking the stars niet heel de avond duren met deze groep? 😂 Heerlijk, vooral de zelfspot 👍 #rankingthestars — Linda de Jong (@Lin83xx) October 2, 2019

Ranking the stars van vanavond is serieus zo grappig ik lig echt te janken — Chantal (@chantalverwoert) October 2, 2019

Is het al woensdag?

