Het panty seizoen is van start: dit zijn de leukste kousen van dit seizoen

Met krap 11 graden op de thermometer kunnen we gerust stellen dat het panty-seizoen is aangebroken. Wat zijn de leukste kousenbroekjes van dit moment?

Denk je aan panty’s, dan denk je al snel aan een effen zwart exemplaar. Een prima, veilige optie, al mag het dit najaar ook gerust wat vrolijker. Want immers, er is al zoveel duisternis in de wereld. Spread some love met dit exemplaar van H&M.

Wil je het bij zwart houden, maar zijn hartjes iets te braaf voor jou? Geef je zwarte panty een rauw randje met een van deze dierenprints van Calzedonia.

Of draai de boel om: ga voor een panty met een witte achtergrond (de wereld staat toch al op z’n kop).

Of ga gewoon echt voor kleur. Deze semi-ondoorzichtige en matte kousen van Falke komt in wel achttien verschillende kleuren.

Over panty’s gesproken. Ken jij de tovertruc al tegen ladders in je panty? Het enige wat je daarvoor nodig hebt is je vriezer. Zo werkt het: vóórdat je je panty voor het eerst aan gaat trekken, maak dan de dag van tevoren het kledingstuk even vochtig en leg het daarna in een plastic zakje. Vervolgens stop je deze constructie een nachtje in de vriezer en laat je je panty de volgende dag opdrogen en ontdooien. Ja, dat klinkt vreemd, maar geloof ons: it works like magic.

Waarom werkt het? Nou, omdat de kou van je vriezer ervoor zorgt dat de vezels in jouw beenwarmers een stuk sterker worden. Dat betekent dus dat de kans op ladders aanzienlijk minder groot is en je zonder zorgen je panty uit de la kan pakken. Heb je dit eenmaal gedaan, dan ben je verder ook klaar: één keer in de vriezer is genoeg. Kind kan de was doen toch?