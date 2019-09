Het roer om: Spice Girl Mel. B woont weer bij haar moeder

Melanie Brown, oftewel Mel B., heeft haar leven drastisch omgegooid nadat ze in 2017 scheidde van Stephen Belafonte, met wie ze 10 jaar samen was. De Spice Girl heeft hun ‘vechtscheiding’ achter zich gelaten en is van Los Angeles terug verhuisd naar Engeland, waar ze met haar 3 kinderen is ingetrokken bij haar moeder in Leeds. Dit vertelde Mel tijdens een bezoek aan The Jonathon Ross show, meldt The Daily Mail.

In de uitzending, die aanstaande zaterdag op televisie komt, praat Mel openhartig over haar verhuizing. ‘Ik ben terug in Leeds bij mijn moeder, ja. Zij bewoont een gedeelte van het huis en de kinderen en ik wonen in een iets groter gedeelte omdat we meer ruimte innemen. Het is een prachtig huis, dat omringd wordt door schapen. Het ligt midden in de natuur, wat heel prettig is.’

De afgelopen 10 jaar hadden Mel en haar moeder nauwelijks contact, maar volgens de zangeres is hun band weer helemaal hersteld. ‘We zijn heel close nu. Mijn zus heeft net een baby gekregen en we vormen echt een hechte familie met elkaar. Het voelt heel goed.’

Het waren de kinderen die graag in Engeland wilden blijven nadat ze er de zomer hadden doorgebracht. ‘Mijn 12-jarige dochter Angel vroeg waarom we weer terug moesten naar Los Angeles, wat ik opvallend vond aangezien zij is geboren en getogen in Amerika. Haar vader Eddie Murphy woont daar ook. Maar ze zei dat ze graag bij oma in Leeds wilde blijven, dichtbij haar tantes, ooms, neefjes en nichtjes. Mijn andere kinderen Phoenix (20) en Madison (8) vinden het ook heel fijn in Engeland, dus zijn we gebleven.’

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: ANP