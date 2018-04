Het spel voor alle Disneyfans: Disney Song Challenge

Zing jij alle Disney-liedjes moeiteloos mee, en ben je tevens een groot fan van bordspelletjes? Dan mag het nieuwe spel ‘Disney Song Challenge’ zeker niet in jouw verzameling ontbreken.

Disney voor kinderen? Echt niet! Of je nu een klein kind, twintiger, moeder van drie koters of een grijs omaatje bent: Disney is geschikt voor elke leeftijd. Het nieuwe bordspel is pure nostalgie en levert zeker leuke herinneringen op. Al haalt het ook echt de strijdlust in je naar boven, want ja: wie als winnaar uit de bus komt, mag zich de échte Disney-kenner van het huis noemen. En dat is een titel die je niet aan je neus voorbij wil laten gaan.

Spel

Maar hoe werkt het dan precies? Nou, eigenlijk heel simpel. Het spel bestaat uit drie onderdelen: zingen, dansen en uitbeelden. De eerste speler trekt een kaart waarop dus een van deze onderdelen staat. Vervolgens vertelt diegene aan de groep welke film er op het kaartje staat, waarna de eerste die opstaat de beurt krijgt. Zingt hij of zij het liedje (enigszins) juist, dan krijgt diegene de kaart.

Titel

Klinkt makkelijk? Is het niet. Spontane zenuwen, een black-out, er zijn genoeg redenen waarom jij opeens volledig de tekst van je favoriete Disneyfilm vergeet. Wanneer dit gebeurt dien je aan het ‘Wheel of Fun-sequences’ te draaien en vervolgens bijvoorbeeld een scène uit een film naspelen of een personage imiteren. De eerste Disneyfan die vijf kaarten weet te bemachtigen, mag zich de absolute Disneyfan van de vriendengroep of familie noemen. En iedereen weet dat dit heel wat waard is!

Je kunt het spel hier voor 19,99 dollar bestellen.

