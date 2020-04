Het ‘Tiger King’-journaal: nichtje Joe Exotic onthult grimmige details

Het is een nieuwe, stralende dag. En wie ook nog steeds straalt – al is het vanachter de tralies – is Joe Exotic. De camerageile tijgerkoning blijft de gemoederen flink bezig houden. Daarom presenteren wij een nieuw ‘Tiger King’-journaal.

Nichtje Joe Exotic onthult enge en bizarre details

In een interview met The Daily Mail wil Chealsi Putman, het nichtje van Joe – die van 1999 tot en met 2017 voor Joe’s GW Zoo werkte – het beeld dat sommige mensen wellicht hebben, even rechtzetten. “In the Tiger King Netflix series, you can see glimpses of his evil persona but in real-life Joe is 100 times worse. I want people to know who the real Joe Exotic is, not the one you’ve seen on TV.”

Joe’s nichtje claimt dan ook dat Joe beelden bezat van mensen die seks hadden met enkele dieren uit zijn zoo. Ze durfde die beelden nooit te bekijken, maar houdt vol dat ze wél bestaan. “I didn’t want to see them, I just heard about them.”

De verwijten van Chealsi, die in de loop der jaren onder meer dierenkooien schoonmaakte en de boekhouding deed, gaan nog verder. Zo stelt ze dat de notoire countryzanger Joe wel eens overleden tijgerwelpjes in de vriezer stopte. Hierdoor kon hij ze verkopen aan mensen die dode dieren prepareren of opzetten. Nog levende welpjes verkocht hij ook bij de vleet, zo werd wel duidelijk in de Netflix-docu. Volgens Chealsi ging dit nog veel verder en ontwikkelde Joe een sneaky manier om dit voor elkaar te krijgen. “He would either take cash under the table for the sale of the tiger or if someone sent a check, it would be made out to another person, or if the money was wired to a store, it would be in another person’s name.”

Joe heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen.

Carole Baskin zal niet te zien zijn in de nieuwe aflevering van Tiger King

Het allerleukste nieuws rondom de hysterische documentaire was natuurlijk wel het feit dat de makers werken aan een nieuwe aflevering. Die aflevering komt hoogstwaarschijnlijk deze week nog online, maar er is ook slecht nieuws: Carole Baskin zal hierin niet te zien zijn.

Carole is namelijk boos. Ze vindt dat de makers haar verkeerd hebben neergezet en noemt de documentaire ‘wellustig en sensationeel’. Middels een woordvoerder (hoezo had ze die niet eerder?) heeft ze dan ook laten weten dat ze ‘niet benaderd is voor een nieuwe aflevering en ook niet zou meewerken hieraan’. Volgens Carole hadden de makers haar beloofd dat de docu een big cat version van Blackfish zou zijn. Blackfish is een documentaire die de dierenmishandeling van SeaWorld ontmantelde. Toch beweren de makers anders: ‘Carole heeft ons van alles verteld over haar persoonlijke leven, haar jeugd, het misbruik door haar eerste en tweede man, de verdwijning van haar ex-man Don Lewis. Ze wist dat het niet alleen over dierenmishandeling ging.’

Ook Dillon Passage, Joe’s huidige man, zal niet te zien zijn in de nieuwe aflevering.

Ook celebrities zijn helemaal weg van Tiger King

Van Jared Leto tot onze bloedeigen Bram Krikke, ook celebrities zijn blijkbaar helemaal weg van de serie. Een aantal op Joe geïnspireerde kiekjes op een rij.