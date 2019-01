Het wachten wordt eindelijk leuk: dit zijn de nieuwe beelden van Game of Thrones

We geven toe: hij is ieniemienie, maar toch worden we er enthousiast van. We hebben het over de kleine sneak peek van het nieuwe en tevens laatste (huilie huilie) seizoen van Game of Thrones.

Geduld loont?!?

Vier maanden, dat is hoe lang we nog moeten wachten op de allereerste aflevering van het achtste seizoen van Game of Thrones. Tegen de tijd dat die eerste aflevering op de buis komt, is er langer dan een jaar voorbij gestreken. Eigenlijk best bizar, nietwaar, dat de fanbase van Game of Thrones zo trouw is, dat de serie zelfs na een pauze van een jaar nog interessant is.

‘Winterfell is yours, Your Grace’

Afijn, er zijn nu dus nieuwe beelden te zien. HBO heeft namelijk een trailer online gezet waarin ze hun meest populaire series van dit jaar aankondigen. Inclusief nieuwe beelden van Game of Thrones dus. In de beelden zien we Daenerys Targaryen en Sansa Stark tegenover elkaar staan. Na al die tijd gaan de twee powervrouwen elkaar dus ein-de-lijk ontmoeten. Wie goed luistert, hoort Sansa tegen Daenerys zeggen: ‘Winterfell is yours, Your Grace.’

Speculaties

En natuurlijk zorgt die ontmoeting voor speculaties. Want zou Winterfell niet worden overgenomen door de Nightking…? De nieuwe beelden laten je denken dat de Mother of Dragons eerder in Winterfell arriveert. Hmm, interesting. Maar goed, we herinneren ons allemaal de Red Wedding nog, dus wij kijken niet meer op van een bovengemiddelde plottwist. Bekijk de trailer hieronder.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: HBO, YouTube, beeld: HBO