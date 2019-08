Hey handig! Waar je Vaseline allemaal voor kunt gebruiken

Nieuwsgierig geworden? Dit zijn de 9 dingen waarvan je niet wist dat Vaseline dé oplossing is:

Laat jij je haar door je moeder, bf of oppasmeisje verven, oftewel: zonder professionele hulp? Smeer een beetje Vaseline langs je haarlijn, om te voorkomen dat de verf ook op je voorhoofd blijft zitten.

2. Langer genieten van je parfum

Wil je je parfum de hele dag, terwijl je op een festival bent, blijven ruiken? Vaseline is het antwoord! Smeer wat Vaseline op de plek waar jij je parfum gaat sprayen, zo kun jij extra lang genieten van je geurtje.

3. Mooie wenkbrauwen

Wil je mooie wenkbrauwen? Doop een wimpelborsteltje in de Vaselinepot, borstel je wenkbrauwen ermee en wedden dat jouw wenkbrauwen de hele dag mooi in model blijven zitten.

4. Smokey eye

Oogschaduw kwijt (of kapot gegooid door je peuter)? Breng met oogpotlood een zwart lijntje aan op je ooglid en smeer dit zachtjes uit met een vinger die je in de Vaseline hebt gedoopt. Hallo smokey eye!

5. Lippenstiftvlekken

Blijft je lippenstift vaak op je tanden zitten? We feel you. Smeer je tanden lichtjes in met Vaseline (proef je niets van!), en nooit meer zul jij een vlekje zien.

6. Vastzittende sieraden

Zit je ring – met deze hitte – te strak om je vinger en krijg je ‘m niet meer los? Raak niet in paniek, pak je pot Vaseline erbij!

7. Kaarsvet tegengaan

Smeer een kaarsenhouder met Vaseline in, om te voorkomen dat het kaarsvet vast blijft zitten. Zó blijft dat tv-meubel of dressoir tenminste ook nog toonbaar.

8. Highlighter

Ja, écht! Smeer een dun laagje Vaseline op je jukbeenderen, en tadaaaa: daar is die natuurlijke glow!

9. Blaren vermijden

Wil je na een wandeling (of een dag dansen op een festival) liever niet met blaren blijven zitten? Smeer dan voordat je aan de wandeling begint wat Vaseline op je hielen. Dat vermindert de wrijving en maakt de kans op blaren kleiner. Tenzij je Dr. Martens aanhebt, dan is Vaseline smeren niet genoeg om blaren te baas te zijn.