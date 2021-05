Hey kid: Mr. Big keert tóch terug in ‘Sex and the city’ reboot

Stof die Manolo’s maar af: Chris Noth keert tóch terug als Mr. Big, Carrie’s eeuwige love interest in ‘Sex and the city’. HBO Max maakt bekend dat de acteur meedoet in ‘Just like that…’, de reboot van de serie.

‘Hoe zouden we ooit een nieuw hoofdstuk van het verhaal van ‘Sex and the city’ kunnen vertellen zonder onze Mr. Big?’, zegt producent Michael Patrick King. Love him or hate him: ‘Sex and the city’ zonder Carrie’s eeuwige liefde is inderdaad niet hetzelfde.

‘Dan zal het wel waar zijn’

Toch leek het er in eerste instantie helemaal niet op dat Chris Noth zou terugkeren in de rol van zijn bekendste personage ooit. Begin 2021 werd nog gezegd dat hij en Kim Catrall (Samantha) schitterden in afwezigheid. ‘Als Page Six het zegt, zal het wel waar zijn’, reageerde de acteur destijds zelf met een knipoog op social media.

Sara Ramirez

In die knipoog hadden we dus al een hint kunnen vermoeden. Onlangs werd bekend dat ‘Grey’s Anatomy’-ster Sara Ramirez ook te zien is in ‘Just like that’. Zij speelt de stand-up comedian en podcast presentator Che Diaz.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Superguide | Beeld: Brunopress