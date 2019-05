Hey voorpret, we zijn los: dit is de eerste trailer van Love Island Nederland

We zien knappe koppen, halfnaakte lichamen, opblaasdieren, slecht acteerwerk en confetti. Het moge duidelijk zijn: de Nederlandse editie van Love Island gaat een feestje worden, zo laat de eerste trailer zien.

Vanaf 27 mei – dat is exact over twee weken – kunnen we iedere dag een aflevering zien van de perikelen op het Eiland der Liefde. Gepresenteerd door Holly Brood en Viktor Verhulst (inderdaad, zoon van Gert Verhulst). En na dit magere seizoen van Temptation Island zijn we wel toe aan een nieuw eiland vol lust, liefde en luduvudu.

Bekijk de eerste beelden hieronder.

Wil jij als eerste op de hoogte zijn van alle lekkere juice van Love Island NL? Meld je dan aan voor deze nu al gezellige besloten Facebook-groep.

Bron: RTL Nederland, beeld: Love Island UK, Videoland