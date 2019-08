Dat het even heeft geduurd is in dit geval een understatement, máár: de scheiding van Jersey Shore-ster JWoww met Roger Mathews is na een jaar helemaal rond.

En dat betekent feest voor Jenni Farley, zoals JWoww echt heet. Begin dit jaar was ze namelijk nog de wanhoop nabij en postte ze op haar website een openhartige brief over het jarenlange geweld dat Roger heeft gebruikt binnen de muren van hun huis. Roger, die op Instagram de perfecte echtgenoot en vader speelt, zou haar jarenlang verbaal en lichamelijk hebben mishandeld. Die intieme brief, met vreselijke details die menig lezer kippenvel bezorgde, ging destijds viral.

Nu laat een woordvoerder van de MTV-realityster aan Amerikaanse media weten dat de twee er zonder gedoe en ruzie zijn uitgekomen (yeah right…).

Maar gelukkig kan JWoww er inmiddels grappen over maken. Op Instagram deelde de realityster, die alweer maanden een nieuwe vlam heeft, foto’s van een hele blije en dansende Nicole Kidman. Deze kiekjes werden in 2001 genomen vlak nadat haar huwelijk met Tom Cruise op de klippen was gelopen.

Jenni en Roger, van wie de huwelijksperikelen ook op televisie werden uitgezonden, waren sinds 2010 een setje en trouwden vijf jaar later. Het koppel heeft samen een 5-jarige dochter en 3-jarige zoon.

Bron: ANP | Beeld: Getty Images