Natuurlijk is de huidige lockdown vooral heel erg vervelend en ongezellig. Maar, om er iets positiefs uit te halen: je hebt nu wel tijd voor de klusjes die je normaal voor je uitschuift. En deze klusjes zorgen er ook nog eens voor dat je 2021 fris en fruitig begint. Dan alleen dat virus nog even de wereld uit.

#1. Keukenkastjes opruimen

Oké, wees eerlijk: hoelang is het geleden dat jij je keukenkastjes uitruimde? Een ideaal klusje voor tijdens deze lockdown en heel fijn om met een schone keuken het nieuwe jaar in te gaan. Dus: pak een sopje, check al je potjes kruiden en olietjes op houdbaarheidsdatum en, als je dan toch bezig bent, haal meteen even een lapje door je koelkast (ieuw! Die randjes van de deur).

#2. Computer opruimen

Nu we veel thuiswerken, kan je computer ook wel een opruimbeurtje gebruiken. Zoek je bestanden uit, gooi die foto’s en schermafbeeldingen van je bureaublad en sorteer alles netjes in mapjes. En o, ja; vergeet je prullenbak niet te legen. Is de computer ook meteen weer een stuk sneller.

#3. Zorgverzekering afsluiten

Als je dan toch achter de computer zit, sluit dan ook een nieuwe zorgverzekering voor 2021 af. Bespaart je geld, je weet weer even waar je staat en het voelt gewoon fijn als dat van je to do lijstje af is. Waar je op moet letten? Je leest het hier.

#4. Financiële zorgen zijn niet voor morgen

Die zorgverzekering geregeld? Mooi. Blijf dan nog even zitten om alles van 2020 af te ronden én bekijk waar je misschien nog wat kunt besparen. Een telefoonabonnement dat goedkoper kan, overstappen van energiemaatschappij en dat ene abonnement opzeggen waar je tóch niets mee doet. Fijn als je precies weet waar je geld naartoe gaat.

#5. Update je garderobe

En wees niet te mild voor jezelf. Versleten onderbroeken, sokken met gaten, panty’s met een ladder of jurkjes die nét een maatje te klein zijn? Gooi ze weg of – als het er nog goed uit ziet – doneer of verkoop ze. Opgeruimd huis, opgeruimd hoofd; echt waar.

#6. Check de rommel(lade, -bakjes, -kast)

We hebben ‘m allemaal; de rommelverzamelplek. Of het nu een bakje is in een kast, een hele kast of een lade; zoek hem uit. Gooi weg, sorteer, vind terug (hoi plakbandautomaat!) en geef eventueel weg.

En verder: sterkte tijdens de lockdown. Zit je niet zo lekker in je vel door deze periode? Niet zo gek, zo zegt deze psycholoog. En vier je de feestdagen alleen? Hier vind je tips.

Bron: Amayzine, IStock