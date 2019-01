De gezellige decembermaand is weer achter de rug en dat betekent dat we langzaam maar zeker toch écht afscheid moeten nemen van de kerstboom. Als je in Amsterdam woont is dat overigens helemaal geen straf, want daar kun je in ruil voor je boom een gratis reep Tony’s Chocolonely krijgen. Yum!

De lichtjes en slingers mogen weer worden ingepakt, en ook de kerstballen kunnen weer naar zolder. Als Amsterdammer kun je je boom inleveren bij het afvalpunt Henk Sneevlietweg in Nieuw-West, in ruil voor een lekker cadeautje (dat overigens in strijd kan zijn met je goede voornemens, maar hé, soms mag je jezelf best wat gunnen toch?).

Op = op

Als je je op zaterdag 4 of zondag 5 januari meldt bij het afvalpunt mét je kerstboom, keer je met een gratis chocoladereep – die je cadeau krijgt van de gemeente – weer huiswaarts. Er snel bij zijn is wel een must, want op = op!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock