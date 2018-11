Hier kun je je inschrijven voor de eerste workshop van de VIVA x LOTC Closet Sale

Je hebt het misschien al voorbij zien komen: VIVA organiseert in samenwerking met Leaders of the Cool haar allereerste Closet Sale! Op 25 november zullen BN’ers en influencers hun kleding verkopen aan volgers, fans, modeliefhebbers en VIVA-lezeressen. Ook verzorgt Social Nomads gratis workshops. Wil jij alles weten over het influencerwereldje? Dan moet je hier zeker bij zijn.

Social Nomads is een social consultancy opgericht door Lynn Quanjel – beter bekend als @whoisthatblonde. Het is haar doel om een brug te vormen tussen bedrijven en influencers om zo de hele wereld van digitale marketing naar een hoger niveau te tillen. Het team bestaat uit influencers met elk hun eigen expertise, want niemand weet meer over social media dan degene die hier 24/7 mee bezig zijn! Nieuwsgierig geworden? Je vind meer info op www.social-nomads.com.

Workshop

Van 10.00 tot 11.30 uur vindt de eerste gratis workshop plaats: Think like an influencer. Hier word je meegenomen in de wereld van succesvol instagrammers en krijg je (eindelijk) het antwoord op een van de meest gestelde vragen: wat doen ze eigenlijk op een dag? Daarnaast krijg je inzicht in de soorten samenwerkingen die ze doen met merken, en hoe ze deze uitvoeren.

Wil jij bij deze workshop zijn? Er is maar een beperkt aantal plaatsen, dus schrijf je alvast via het onderstaande formulier in. VOL = VOL.