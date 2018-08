Hier moet je zijn in de Mexicaanse stad San Cristóbal de las casas volgens een local

Suzanne Veldhuis (33) woont en werkt al zes jaar in deze bruisende Mexicaanse stad waar de taco’s en quesadilla’s je om de oren vliegen.

Wat maakt San Cristóbal zo cool?

‘De stad is een echte smeltkroes met een heel fijne mix van culturen; heel authentiek Mexicaans met tóch een vleugje Europa. In 1994 was er in dit deel van het land een grote opstand van de inheemse bevolking, de Zapatistas, waarna San Cristóbal ineens op de kaart stond en linkse progressievelingen uit de hele wereld aantrok. Je vindt hier daarom streng katholieke locals, hippe import-Mexicanen uit Mexico City, indigenas uit de omringende inheemse (Maya)dorpen, rondreizende hippies en Europeanen die hier, vaak werkend voor ngo’s, net als ik hun thuis hebben gevonden. Én het is een kleine stad: alles is te fietsen!’

Waarom ben je er gaan wonen?

‘Ik kwam hier zes jaar geleden om als arts te werken in een ziekenhuis voor de arme inheemse bevolking en werd toen verliefd op het land, het werk én op mijn vriend – inmiddels mijn man en de vader van onze vijf maanden oude dochter.’

Suzannes beste tips:

Stappen in Revolución ‘De beroemdste bar van San Cristóbal; iedereen komt hier op een gegeven moment – vaak laat op de avond – terecht. Beneden wordt er gedanst door backpackers en spelen er bandjes en boven zitten de locals aan het bier en de popcorn die je hier overal gratis bij krijgt.’ Calle 1 de Marzo 11

Taco’s eten in El Tacoleto ‘De beste Mexicaanse taco’s in alle soorten en maten. Je kunt er ook een biertje drinken én er zijn vegetarische opties.’ Calle Francisco i. Madero 24

Yogaën in Casa Luz ‘In het centrum is op bijna elke straathoek wel een yogastudio te vinden, maar dit is de fijnste. Behalve voor ongeveer alle soorten yoga op elk niveau kun je er terecht voor lekker eten, voor cursussen en zelfs voor een master ‘emotionele intelligentie’.’ casaluzsancristobal.wixsite.com/casaluzchiapas, Calle Niños Heroes 2

Gebak eten in Oh La La ‘Je verwacht het misschien niet in Mexico, maar je kunt hier de meest verrukkelijke Franse gebakjes eten. De croissants zijn perfect.’ Calle Real de Guadalupe 2