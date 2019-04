Daphne van Roy (25) werkt als internal communications officer in hartje Londen. Ze woont in Peckham. Ooit een ruige wijk waar je liever niet kwam, nu barst het er van de hippe plekken.

Wat maakt Peckham zo leuk?

‘Het eerste wat me hier opviel was de culturele diversiteit. Er zijn heel veel nationaliteiten: Afrikaanse, Caribische, Latijns-Amerikaanse… Door mijn Argentijnse achtergrond vind ik het leuk om veel Spaans op straat te horen. Ik heb het idee dat er ook steeds meer Engelse hipsters wonen sinds ze deze wijk aan het opknappen zijn. Op straat en in pubs zie ik geregeld mensen uit de creatieve sector, kunstzinnige types en jonge gezinnen. Die diversiteit aan nationaliteiten en culturen is iets wat je in de hele wijk terugziet, zowel in het eten als in de muziek en winkels. Peckham schijnt een wat ruigere wijk te zijn geweest, maar ze zijn al jaren bezig dat imago aan te pakken. Er is heel wat verbeterd en er is nu zo veel te doen. Van rooftop bars tot vintage markten en botanical gardens.’

Hoe ben je er terechtgekomen?

‘Ik ben zo’n anderhalf jaar geleden naar Londen verhuisd om te gaan samenwonen met mijn Engelse vriend. Om eerlijk te zijn, was ik in de tijd dat we samen waren maar een aantal keer in Londen geweest. Ik had niet zo veel verstand van alle verschillende wijken en heb het uitzoeken van onze woonplek aan hem overgelaten. Hij wist meteen dat het Peckham moest worden omdat de buurt zo up and coming was. Vanaf de eerste bezichtiging die we daar hadden, was ik verkocht! Ik kan me ook echt niet voorstellen dat we ergens anders terecht waren gekomen.’

Wat doe je het liefst in het weekend?

‘Ik vind het heerlijk om lekker door de wijk te struinen. In de ochtend ga ik vaak sporten, zodat ik ’s middags een cider in een van de gezellige pubs kan drinken. Ik vind het ook heerlijk om ergens in de zon te zitten met een koffietje.’

Daphne’s beste tips:

Vintage shoppen bij Little Sister: ‘Vintage liefhebbers moeten hier zeker een kijkje nemen. Ze hebben een heel leuke collectie voor zowel mannen als vrouwen en zowel designer pieces als iconische jaren sixties en nineties mode. Ze doen ook veel styling voor film en televisie.’

Littlesister.business.site

Heerlijk eten bij Kudu: ‘Als je iets nieuws wilt proberen, is deze plek echt een aanrader. De heerlijke gerechten zijn geïnspireerd op de Zuid-Afrikaanse keuken en variëren per seizoen. Zowel het eten als het interieur is een lust voor het oog.’

kudu-restaurant.com

Dansen en genieten bij Prince of Peckham: ‘In dit sfeervolle, pubachtig restaurant-café kun je makkelijk de hele avond zitten (en dansen)! Ik kom hier vaak voor een portie chicken wings en een Alaskan mule. Blijf op zaterdag vooral even hangen voor de hiphop en R&B classics tot in de vroege uurtjes.’

princeofpeckham.co.uk

Cultuur snuiven in Copeland Gallery: ‘Er zijn niet echt grote of bekende musea in Peckham, maar wel een aantal galeriën. De ene keer zijn er beelden te zien, de andere keer foto’s of schilderijen. Je kunt hier ook een pottenbakkerij vinden, waar je van (beginnende) pottenbakkers schalen en borden kunt kopen. Ook wordt om de hoek van de gallerie soms de vintage markt Peckham Salvage Yard georganiseerd.’

copelandpark.com

