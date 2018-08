Hier moet je zijn tijdens een stedentrip naar het Spaanse Bilbao

Voor haar baan als exportmanager heeft Jessica Li Novoa (29) al heel wat steden bezocht. Toch blijft de Baskische stad Bilbao, waar ook haar roots liggen, favoriet.

Wat maakt Bilbao zo speciaal?

‘Het is een kleine stad waar je je snel thuis-voelt. Het ene moment ben je nog aan het shoppen in het centrum, twintig minuten later kun je al op het strand zijn om te surfen of zonnebaden. Die combinatie is voor mij ideaal. Wat Bilbao ook speciaal maakt, zijn de relaxte inwoners. Er hangt een heel ontspannen sfeer. Ik denk een van de redenen waarom iederéén zich hier zo snel thuisvoelt.’

Wat is typisch Bilbao?

‘De fantastische keuken, wat overigens ook geldt voor de rest van het Baskenland. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het eten is ongekend. Beroemd en enorm geliefd zijn de pintxos, kleine versbereide hapjes die tentoongesteld staan op de bar van de restaurants. Mijn favoriet is de txangurro, een pinxto met spinkrab als hoofd- ingrediënt. Deze vind je nergens zo goed als in Bilbao.’

Wat doe je er het liefst?

‘Ik ga graag naar het strand om hard te lopen. Rondom Bilbao heb je de keuze uit verschillende stranden die allemaal anders zijn. Het ene is perfect voor rust en ontspanning, terwijl het andere zich goed leent voor watersporten als surfen en kiten. Het liefst ga ik na een stranddag met vrienden de stad in om pintxos te eten. Tussen acht uur ’s avonds en één uur ’s nachts hangt iedereen op straat en in de leukste kroegen blijven we nog wat langer hangen om te drinken en te dansen.’

Jessica’s beste tips:

Shoppen in Arropame ‘Bij deze authentieke boetiek vind je naast schoenen en kleding ook parfum en fijne schoonheidsproducten. Arropame staat bekend om de kwaliteit van de stoffen en de vernieuwende parfums.’ Arropame.com

Wandelen in de oude stad ‘Wandel door de middeleeuwse wijk, de Casco Viejo, en probeer hier en daar wat typische Baskische gerechten. Tijdens deze wandeling mag een stop op het sfeervolle Plaza Nueva niet ontbreken.’

De straat op in Calle Henao ‘In deze straat, én de omgeving, vind je alle trendy restaurants en gezellige bars. Een fijne plek om ’s avonds vanaf een uur of acht te eten, drinken en dansen.’

Snacken in The Beetle Bar ‘Deze koffiebar vind je op Plaza Nueva waar ze ook een klein terras hebben. Ze serveren er een heerlijk ontbijt, sandwiches, matcha thee en verschillende soorten koffie. Maar mocht je toch liever sangria drinken, dan kan dat hier ook.’

