Hiermee kun je je lol niet op: deze zoetsappige kledinglijn van The Simpsons is een en al vrolijkheid

Op deze donkere, koude maandag (fall is coming!) vrolijken we graag de boel een beetje op. En dat doen we vandaag met deze kleurrijke kledingcollectie die is geïnspireerd op – tromgeroffel – The Simpsons!

Online retailer Asos heeft de handen ineen geslagen met de beroemde gele poppetjes, ook wel beter bekend als Homer, Marge, Bart, Lisa en Maggie. En dat zorgt voor een vrolijk eindresultaat, met simpele, speelse vormen net zoals we van de televisiesserie gewend zijn.

En heel leuk: net als het in de serie is de collectie er voor alle soorten en maten. Man, vrouw, petit of curvy, iedereen kan shoppen bij The Simpsons x Asos Design. En nog leuker: prijzen variëren van € 24,99 voor een t-shirt tot € 55,99 voor een trui. Vergeet die rood witte FEBO-items dus en ga voor vrolijk geel!

Wil je The Simpsons x Asos Design shoppen? Klik dan hier.

