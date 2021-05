Wow: high school photoshopt alle decolletés weg uit jaarboekfoto’s

Je kunt het je vast nog wel herinneren: dat moment waarop de schoolfoto’s werden gemaakt. Je trok je beste outfit uit de kast en zorgde ervoor dat je make-up on fleek was. Een beetje decolleté moet kunnen, heb je misschien ook nog wel gedacht. Moet zeker kunnen, maar deze school dacht daar anders over. De school heeft alle decolletés namelijk uit het jaarboek gehaald met behulp van wat (vreselijk slechte) photoshop-skills. Say what?

De nieuwsreporter Ben Ryan deelde zijn mening hierover op Twitter.

This is a before and after yearbook photo taken of Bartram Trail 9th grade high school student, Riley O’Keefe.

She says it was deemed inappropriate by the school and photoshopped in the printed edition.

Parents and students are now asking for a major change.@ActionNewsJax pic.twitter.com/f8MjkZMDOw

— Ben Ryan (@BenRyanANJax) May 20, 2021