Hihi, als dit maar goed gaat: ook Glen Faria toegevoegd aan line-up van het feestje van het jaar

Eerder werden al Edsilia Rombley, Alain Clark, Berget Lewis en Candy Dulfer toegevoegd aan de line-up, maar nu is ook Glen Faria onderdeel van het feestje van het jaar. Want, het is je vast niet ontgaan: op 6 en 8 september brengt Glennis Grace met een spectaculaire show een ode aan Whitney Houston.

Grote kans dat je de naam ‘Glen Faria’ al jaren hoort rondvliegen langs je mooie oren. Vroeger was hij bekend als MC Fit en maakte hij samen met Sef en The Flexican deel uit van hiphopformatie Flinke Namen. Hits als Wolken en Als zij langs loopt zijn ons allen bekend (toch?). In 2013 dropte Glen zijn eerste album.

Ook als songwriter heeft Glen Faria zijn succes bewezen; de hits Duurt te lang van Davina Michelle en Zij weet het van Tino Martin komen uit de pen van Glen Faria. Kortom, deze man hoort hartstikke thuis op de bühne naast die andere zangvogel: Glennis Grace.

Whitney – a tribute by Glennis Grace

Over een kleine twee weken is het zover. Dan geeft Glennis Grace een concert dat speciaal in het teken staat van wijlen Whitney Houston. Dat deed onze Glenn al eens eerder, vorig jaar, maar wegens groot succes komt staat ze opnieuw met Whitney – a tribute by Glennis Grace in Rotterdam Ahoy.

Het concert op 6 september is inmiddels al uitverkocht en voor het concert op 8 september zijn alleen nog veldkaarten beschikbaar. Wees er dus snel bij (tip: via de voordeelpagina van VIVA), want het belooft een spectaculair avondje te worden.