‘Hiiiema’ gaat zich in VS en Canada vestigen

De ultra Nederlandse Hema steekt dit najaar de oceaan over. Als ‘Hema Amsterdam’ is de winkel van plan om de harten van de Amerikanen en Canadezen te veroveren.

Binnenkort kunnen Canadezen aan een heerlijk stukje rookworst knabbelen. Hema gaat namelijk uitbreiden naar de VS en Canada. Deze zomer verschijnt Hema als onderdeel van de webshop van Walmart. In het najaar zal Hema zijn eerste fysieke winkels in Canada openen, te beginnen aan de oostkust in de provincie Ontario. Vooralsnog heeft Hema heeft geen plannen in Amerika winkels te openen, daar blijven zij voorlopig alleen via internet bestaan. In Canada moeten er uiteindelijk vijftig winkels open gaan.

Eenheidsworst

Hema startte ooit onder de gezellige naam: Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam. Laat dat idee nu ontstaan zijn in Noord-Amerika waar de oprichters van Hema Leo Meyers en Arthur Isaac zagen dat producten voor ‘eenheidsprijzen’ (ofwel, overal voor dezelfde prijs) werden verkocht. En zo is de cirkel weer rond. Rest ons de vraag hoe ze de Hema daar overzee uit gaan spreken. Hiiiema, Hjema of Heeeemja? Want echt lekker zal het niet over de tong rollen.

Bron: RTLnieuws | Beeld: Sanne Bakker

