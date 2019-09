Hij bestaat echt: politie houdt real-life Walter White uit ‘Breaking Bad’ aan

Breaking Bad-film

De serie is in 2013 aan z’n einde gekomen, maar er komt een Breaking Bad-film aan. Deze is exclusief bij Netflix te zien en toont hoe het leven van Jesse Pinkman, gespeeld door Aaron Paul, verdergaat. In de trailer zien we dat ‘Skinny Pete’ op het politiebureau verhoord wordt over de verblijfplaats van Jesse. Het lot van Pinkman bleef in het laatste seizoen van de hitserie namelijk onbekend.

