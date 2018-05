Hilarisch: deze gezichtsmaskers gaan schuimen op je huid

Stond afgelopen jaar je timeline nog vol met de gitzwarte gezichtsmaskers van houtskool, na een aantal pijnlijke ervaringen van verschillende vloggers is de populariteit van het hevige masker flink gedaald. Tijd voor iets nieuws dus! Daarom de nieuwste trend op het gebied van gezichtsmaskers: de bubble clay maks.

Een masker van klei dat gaat schuimen? Ja het is heus. De zogenoemde co2 skin cleansing wash-off masks werken als volgt: wanneer je dit masker aanbrengt op je gezicht en het wordt blootgesteld aan lucht, ontstaan er bubbels! Door deze ‘zachte sensatie’ wordt je huid heerlijk gereinigd en worden oude huidcellen verwijderd. De CO2-maskers zijn gemaakt van een soort klei die gaat schuimen wanneer je het een aantal minuten laat intrekken.

De maskers, bestaande uit kaolienklei, zuigen onzuiverheden als het ware uit je huid. Of de lichte foam een functie heeft, betwijfelen we. Maar hey, doe dit samen met je vriendin en een avondje lol is gegarandeerd. De CO2 bubble clay masks zijn vanaf nu verkrijgbaar bij de meeste drogisterijen.

Bron: Etos | Beeld: Kaushal beauty, Purederm

