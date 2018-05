Hilarisch: ‘hipstermannen’ drijven de spot met leugens over organische producten

Hipsters met baarden die in een industriële omgeving een nieuw, organische product aanprijzen. Klinkt als een doorsnee ‘hippe’ reclame, is het niet? Dat lijkt deze commercial op het eerste gezicht ook te zijn, ware het niet dat het product waar het om draait niet zo puur en ambachtelijk is als je verwacht.

De hipstermannen van het bedrijf Organic Energy prijzen vol overgave hun eigen product aan: 100% authentieke kolenenergie in zijn meest ambachtelijke vorm. Het gaat om een temperamentvolle blend uit Colombia, een authentiek exemplaar uit China en de Donald Rock, echte ‘clean coal’ uit Amerika. Bloedserieus presenteert de trotse CEO Kees ’t Loon de steenkool als limited edition musthaves. ‘Wij brengen de natuur terug in jouw stopcontact,’ zo luidt zijn slogan.

Dat het om een satirische spotje gaat, moge duidelijk zijn; steenkool is immers de meest vervuilende brandstof ter wereld. De commercial is dan ook bedoeld om mensen wakker te schudden omtrent de energie die zij gebruiken. De helft van alle Nederlanders zit namelijk bij een energieleverancier die kolenenergie produceert. De makers van de video willen laten zien hoe misleidend en vervuilend de huidige energiemarkt is. ‘Ironisch genoeg zit in deze spottende anti-reclame meer waarheid dan in veel echte commercials van energiebedrijven. Consumenten worden om de oren geslagen met groen en verantwoord, maar steenkool speelt nog altijd een heimelijke hoofdrol,’ aldus Aart van Veller, medeoprichter van energieplatform Vandebron.

