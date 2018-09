Hilarisch idee voor je girl squad met Halloween: ga als Ocean’s 8

Nu Halloween steeds meer aan terrein wint in Nederland en we al halverwege september zijn, is het slim om alvast na te denken over je kostuum. En in het kader van hoe meer zielen hoe meer vreugd, hebben wij nu de perfecte outfit voor je bedacht: ga met je vriendinnengroep als Ocean’s 8!

Als carnavalist in hart en nieren ben ik er inmiddels achter wat de magie is van een groepskostuum. Als groep kun je meer, sta je sterker en is het makkelijk om origineler uit de hoek te komen. Groepskostuums vereisen overleg, teamwork, aandacht en creativiteit. En het resultaat mag er -in de meeste gevallen- wezen. Prik daarom snel een avondje met je vriendinnengroep, want Ocean’s 8 is het perfecte kostuum voor jullie allemaal.

In Ocean’s 8 smeden acht vrouwen een complot om tijdens het befaamde Met Gala een mega dure ketting te stelen. De groep vrouwen, bestaande uit onder andere Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sandra Bullock en Rihanna, kun je vergelijken met de Spice Girls: iedereen heeft zijn eigen expertise. Én eigen stijl. Echter gaan ze wel wat beter gekleed dan de Spice Girls. En dat is precies wat je met Halloween wilt, een beetje swag op de dansvloer. Trommel je vriendinnen op, hieronder per personage de musthave.

Debbie Ocean (Sandra Bullock)

Debbie gaat graag gekleed in duister zwart, in combinatie met een witte faux fur jas. Kies voor een little black dress, een zwarte catsuit en maak af met een bijpassende jas. Gangster met een vleugje glamour, so Ocean’s 8!

Lou (Cate Blanchett)

De meest bohemian van het stel. Ga voor een flared broek, een blouse, een singlet, een flinke dosis kettingen -idealiter gecombineerd met een stropdas- en veel ringen en armbanden.

Tammy (Sarah Paulson)

Wat Victoria was voor de Spice Girls, is Tammy voor Ocean’s 8. Zij houdt van preppy looks. Dus neem je meest nette jas, spijkerbroek en hoge hakken.

Rose Weil (Helena Bonham Carter)

De meest excentrieke van het stel. Rose houdt van strikjes, haarbanden en elastieken in haar haar, een grote bril op haar hoofd en bijpassende kleding.

Amita (Mindy Kaling)

Van alle acht vrouwen is de stijl van Amita de meest romantische. Denk aan fleurige maxi jurken en natuurlijk die felgekleurde rode jas.

Constance (Awkwafina)

Wie van jullie vriendinnengroep is de grootste hipster en houdt van de typische street urban look? Alles wat je nodig hebt is een muts, een jas met capuchon, een spijkerbroek en t-shirt.

Nine Ball (Rihanna)

Logischerwijs mijn persoonlijke favoriet. Omdat ik 1) fan ben van Rihanna en 2) graag een keer dreadlocks zou willen en 3) liefst de hele tijd met een zonnebril op mijn hoofd loop.

Daphne Kruger (Anne Hathaway)

Het maakt niet uit wat voor galajurk je draagt, zolang ‘ie maar roze is. En een ketting met hele grote nepdiamanten.

