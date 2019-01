Hilarisch: deze Spaanse boerin lijkt sprekend op Trump en gaat viral

Wie foto’s van de boerin ziet, moet toegeven dat de gelijkenissen groot zijn. Het haar, de neus, de blik… De vrouw heeft enorm veel weg van de Amerikaanse president. Extra grappig: ze is zowel vrouw als latina – en laat Trump met vrouwen én de latinowereld nou zo’n goede band hebben (kuch).

Sinds de ontdekking van het bestaan van de Spaanse boerin, regent het op Twitter reacties met de hashtag #SenoraTrump. Pak je de popcorn er even bij?

#SeñoraTrump is a potato farmer who lives in Spain and has no WiFi ..

Does anyone get ideas? pic.twitter.com/DZCn3709Gg

— myownspin🌊 (@myownspin) December 9, 2018