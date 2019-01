Hilarische comments: vrouwen herenigen zich onder Facebook-post van minuscule bikini

‘It’s like Bird Box for your vagina‘ en ‘Do you sell vagina tape to keep your flaps in?’ zijn slechts twee van de duizenden hilarische reacties op een Facebook-post ter promotie van een bikinimerk die momenteel – op z’n zachtst gezegd – viral gaat.

We ain’t Kendall Jenner

Hoog uitgesneden bikinibroekjes à la Baywatch of Kendall Jenner, het is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. En dat is leuk, maar alleen voor vrouwen met het figuur van Kendall Jenner. Voor alle anderen – zowat 99% van ons vrouwen – past zo’n minuscuul broekie al snel minder goed. De normale vrouwmensch kampt al snel met huidplooien, lovehandles, haargroei of zelfs schaamlippen. Bizar, right??

‘It’s like floss for your hairy handbag’

Dat is precies de reden waarom de ‘Red hot swim’ van Beginning Boutique momenteel viral gaat. Hun bikini lijkt namelijk niet echt gemaakt voor vrouwen met, ehm, schaamlippen. Het broekje – gedragen door een zongebruind prachtmodel met blonde lokken, tatoeages en een nonchalante wet look – zit niet alleen bizar hoog, maar is ook nog eens bizar smal. Bij ieder andere vrouw zouden de schaamlippen er links en rechts uitfloepen. Maar dit model? Ze heeft nergens last van.

Thank god for the internet en al haar leuke mensen, want het regent hilarische reacties op de post. Het is zo’n moment dat je kunt zeggen ‘I just came here for the comments’ en dat vrouwen zich verenigen. Want onze vagina? Die mag er gewoon zijn, in alle vormen en maten. Neem even een momentje en scroll door alle grappige comments van deze sisterhood of vajayjays. Het zal een grote glimlach op je gezicht toveren! Kun je de comments niet zien? Klik dan op het bericht om naar Facebook te gaan.

