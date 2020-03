Hillary in docu over Lewinsky-affaire: ‘Bill moest het onze dochter vertellen’

In de nieuwe documentaireserie ‘Hillary’ vertellen Bill en Hillary Clinton over de beruchte affaire die de toenmalige president in 1995 had met Monica Lewinsky, zijn stagiaire. En daar komen behoorlijk wat juicy details naarboven. “Ik zei: ‘als dit uitkomt, dan moet jij degene zijn die het Chelsea vertelt”, zegt Hillary in de documentaire.

LEES OOK:

Haha: Hillary Clinton heeft slechts drie woorden nodig om NASA de mond te snoeren

De vierdelige documentaire werd uitgezonden op de Amerikaanse streamingsdienst Hulu. In ‘Hillary’ volgen we Hillary Clinton tijdens de presidentsverkiezingen van 2016. Destijds ging zij de strijd aan met Donald Trump, die uiteindelijk verkozen werd tot president van Amerika. Voor de docu Clinton werd veertig dagen lang gevolgd door documentairemaker Nanette Burstein.

Hillary

De docu gaat niet alleen over de presidentiële campagne van Hillary. De documentairemaker gaat ook in gesprek met de familie van Clinton, goede vrienden en oud-werknemers. De focus ligt op Hillary’s jeugd, haar tijd als First Lady en haar werk als senator en later ook als minister van Buitenlandse Zaken.

Lewinsky-affaire

Wat natuurlijk ook aan bod komt in deze documentaire is het oh zo beruchte Lewinsky-schandaal. “We liepen naar de slaapkamer en ik ging op bed zitten en praatte met haar”, vertelt Bill over de manier waarop hij zijn vrouw vertelde dat hij het bed had gedeeld met zijn stagiaire. “Ik heb haar precies verteld wat er is gebeurd, wanneer het is gebeurd en ik zei: ‘Ik voel me verschrikkelijk. (…) Dit is onvergeeflijk.” Ook Hillary vertelt uitgebreid wat de affaire met haar gedaan heeft. “Ik was er kapot van en kon het niet geloven. Ik was er persoonlijk zo door geraakt en ik kon niet geloven dat hij tegen me loog.”

Dochter Chelsea

Voordat het nieuws publiekelijk gemaakt zou worden, eiste Hillary één ding van haar man. Hij moest het hun dochter Chelsea (destijds 15) zelf vertellen. “En dat is wat ik deed. Het was ronduit… vreselijk”, vertelt de oud-president. Toch was het juist hun dochter die de twee bij elkaar hield. En dat leverde een iconisch beeld op. Nadat Bill op de nationale televisie bekende een affaire te hebben gehad, liep hij samen met Hillary en Chelsea weg van het Witte Huis. Hun dochter liep in het midden en hield de handen van haar ouders stevig vast. “Toen ze dat deed, ‘oh mijn god,’ dacht ik. Dat was zo geweldig. Zo sterk en wijs”, zegt Hillary. “Zij vulde letterlijk de leegte tussen ons op.”

15 Minutes Of Shame

Monica Lewinsky maakte eerder zelf ook een documentaire over het voorval vanuit haar perspectief. In de docu, die 15 Minutes Of Shame, komt Lewinsky aan het woord over hoe zij publiekelijk aan de schandpaal werd genageld. Zij was in de ogen van de buitenwereld een slet die bijna de afzetting van de president veroorzaakte. Monica durfde zich een tijd lang bijna niet meer te vertonen op straat en geen werkgever durfde haar aan te nemen. Pas de laatste paar jaar gaat het weer goed met de Amerikaanse die zich tegenwoordig inzet tegen pesten.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Hulu | Beeld: Brunopress