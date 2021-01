Gisteravond waren er weer heel veel toffe opdrachten te zien in Wie is de Mol?. De meeste kijkers zaten waarschijnlijk vol spanning te kijken naar de derde opdracht, waarin black light ballerina’s te zien waren, maar de echte molloten waren weer bezig met het zoeken naar hints. En die lijken ze gevonden te hebben.

Bijzondere hint in ‘WIDM’

In de spannende tweede opdracht moesten de kandidaten in een verlaten klooster opzoek naar geld. Maar ‘Wie is de Mol?’ is geen ‘Wie is de Mol?’ als er geen addertje onder het gras zit. De kandidaten moesten namelijk het geld zoeken in muziekdoosjes waar een heuse black light ballerina de wacht hield met een lasergun. Waar menig kijker thuis zich focuste op de creepy ballerina’s en de nogal hilarische acties van de deelnemers, zagen de molloten een potentiële hint in de muziekdoosjes. Want welk muziekje werd daar eigenlijk afgespeeld?’

Muziekje in muziekdoosje

Inmiddels weten we dat ‘niets is wat het lijkt’ dus ondanks dat deze hint misschien een beetje vergezocht lijkt te zijn, kunnen we niet uitsluiten dat er misschien wel een verwijzing naar de Mol in het klassieke muziekje zit. De vraag ‘welk deuntje spelen die muziekdoosjes?’ komt dan ook vaak genoeg voorbij op Twitter. Hoogstwaarschijnlijk zijn er genoeg exemplaren aan muziekdoosjes waar dit deuntje in te vinden is, maar bij Wie is de Mol? weet je nooit of de makers van het programma een kleine aanpassing hebben gedaan.

Hint leidt naar de Mol

Het liedje wat te horen is in het muziekdoosje is Eine kleine Nachtmusik van Mozart. Even wordt er gespeculeerd dat het zomaar een hint kan zijn naar Lakshmi, aangezien zij muziek maakt. Maar verder dan deze voorzichtige uitkomst, komen de molloten nog niet.

Hoe heet dat deuntje ook alweer van die geluidsdoosjes? #durftevragen #widm — Suzanne (@MsBuijsman) January 9, 2021

Hallo met mij kan iemand even ontdekken of een kandidaat iets te maken heeft met Mozart want ik las net in de ondertiteling dat het muziekdoosje een deuntje van hem speelde en waarom zet je dat in de ondertiteling? NOU OMDAT HET EEN HINT IS!!!! #widm #wieisdemol — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) January 9, 2021

Het muziekdoosje speelt Eine Kleine Nachtmusik van Mozart, en wie maakt nachtmuziek? Juist: Eine kleine Lakshmi…. #widm — Three Little Birds (@Twtlittlebirds) January 9, 2021

