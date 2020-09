Hip, hipper, hipst: deze kamerplant moet je in huis halen dit najaar

Vind je het nog wat vroeg voor de kerstboom – al zeggen wij, je kunt het feest niet vroeg genoeg in huis halen -, maar wil je wel wat groen om je heen? Dan is deze kamerplant je beste vriend dit najaar. Sterker nog, deze variant is hipper dan hip.

Het is niet een of andere inheemse nieuwe soort, maar toch maakt deze plant een heuse comeback dit najaar. We hebben het over de dracaena draco, oftewel, de drakenbloedboom.

Kamerplant najaar

Erin Marino, de directeur van online plantencentrum The Sill, legt uit: ‘De planten lijken weer in de schijnwerpers te komen omdat ze erg winterhard zijn en omdat ze binnen erg groot kunnen worden. Hoe leuk is dat, in de winter?’ Met hun rode, bijna roze randjes zijn ze dan ook een ware eyecatcher in huis.

Easy peasy

Bang om ‘m (net zoals misschien veel van je andere planten) dood te laten gaan? Geen zorgen, want de dracaena is niet zo moeilijk. Marino: ‘Ze zijn enorm gemakkelijk te verzorgen. Ze doen het ’t beste in helder, indirect licht. Je hoeft ze maar om de ĂŠĂŠn tot twee weken water te geven als ze fel indirect licht krijgen – dus dat wordt minder frequent in de winter.’ Het enige waar je dus rekening mee moet houden is dat je deze groen niet in direct zonlicht zet, dat vindt-ie niet zo fijn.

